Командующий Суровикин: обстановка в зоне спецоперации напряженная

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 118

Командующий Суровикин: обстановка в зоне спецоперации остается напряженной

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Родионов; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские формирования не прекращают попыток атаковать позиции российских войск.

Обстановка в зоне проведения специальной военной операции остается напряженной. Об этом сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

Он подчеркнул, что противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений», — сказал Суровикин.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о трех сорванных попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. В общей сложности в безуспешных атаках украинские войска потеряли около 200 военнослужащих и десятки единиц техники и бронетехники. В свою очередь ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по объектам военного управления, морского, воздушного базирования и энергетики киевского режима. 

Как сообщал 5-tv.ru, попытки украинских боевиков закрепиться на позициях в зоне спецоперации пресекаются с помощью дронов.

Тема:
Специальная военная операция России
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