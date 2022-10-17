Попытки ВСУ закрепиться на позициях пресекаются с помощью дронов

Эфирная новость 209

Союзные силы используют дроны в борьбе с ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Воздушные патрули контролируют все передвижения противника. И точно бьют разрушительным огнем.

Первое видео воздушного боя дронов в зоне специальной военной операции (СВО) разлетелось по интернету — оно стало самым ярким доказательством того, что боевые действия сегодня невозможно представить без участия таких машин: с помощью них не только ведется наблюдение, но и производятся атаки с воздуха гранатами и фугасами. За каждой такой машиной стоит человек. Кирилл Ольков увидел и пообщался с теми, кто управляет дронами в зоне спецоперации.

Предполетная подготовка — довооружение боевого дрона. К коптеру крепят осколочный боеприпас для гранатомета АГС-17. Полностью экипированный воздушный солдат готов к сражению.

Управляемый дрон вылетает из засады. Заряда — на час. Хватит, чтобы добраться до замаскированных позиций ВСУ и вернуться обратно. Оператор полностью контролирует полет. На мониторе — вся линия фронта.

Сброшенный боеприпас залетает прямо в окоп. Прямое попадание. Из укрытий валит дым. Опорный пункт уничтожен.

«Противник постоянно пытается закрепиться, проводит много земляных работ, а мы не даем ему», — рассказал старший разведчик артиллерийского дивизиона с позывным «Горный».

Под мониторинг разведывательного дрона залетает еще один и скидывает мину на голову противника. От удара с воздуха не спасет ни одно укрытие на земле. Бежать бесполезно. Воздушные патрули контролируют все передвижения противника. И точно бьют разрушительным огнем. Зона поражения — более 20 метров.

Дыма стало еще больше. К воздушным ударам подключились артиллерия и наземные группы, которые в свою очередь тоже ведут прицельный огонь по тяжелой технике противника — наносят добивающие удары.

Рядом с окопом, куда ударил беспилотник, сожженный украинский бронетранспортер. Результат огневого взаимодействия одновременно с земли и с воздуха. Для поражения легкобронированной техники ВСУ с беспилотника разведчики восточного военного округа используют гранаты Ф-1 и РГД-5.

«Иногда ребята со второго корпуса ДНР используют целый налет из шести дронов, наводят там шороха», — пояснил «Горный».

Задача выполнена. Артиллерия меняет позицию, наземные группы маскируются, а боевые дроны возвращаются назад. Готовиться к следующему ударному вылету.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры ударов ВДВ по спрятанной тяжелой технике и боевикам ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
17 окт
Бойцы союзных сил рассказали о разгроме наступавших ВСУ: «Мы на своей земле»
17 окт
Опубликованы кадры ударов ВДВ РФ по спрятанной тяжелой технике и боевикам ВСУ
17 окт
Военкор «Известий» рассказал о наезде на грузовике на мину при обстреле ВСУ
16 окт
Союзные силы уничтожили около 90% наступавших у Сватова и Кременной боевиков ВСУ
16 окт
В администрации Запорожской области заявили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС
16 окт
Стремоусов: в ближайшее время Россия «поставит мат» киевской власти
16 окт
Минобороны: ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
16 окт
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ
16 окт
«Воспитательная беседа»: почему Маск передумал отключать Starlink на Украине
16 окт
Репортаж с передовой: военкор «Известий» показал кадры масштабного штурма Артемовска
+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Сочная правда: что важно знать о соках перед тем, как выпить
11:29
«330 метров, три этажа»: сколько юморист Попов заплатил за элитный таунхаус
11:22
Семья Джорджа Флойда подаст в суд на Канье Уэста
11:16
Шокировала: Вайкуле впервые появилась на сцене после слухов о рецидиве рака
11:09
Разворованная при киевском режиме усадьба Попова в Запорожской области разрушается
10:54
Названа вероятная причина взрыва бойлера в доме в Ленобласти

Сейчас читают

Опубликовано видео последствий мощных взрывов в центре Киева
Кличко подтвердил информацию о мощных взрывах в центре Киева
Алексей Панин пожаловался на бедную жизнь в Испании: «Езжу на самокате»
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика