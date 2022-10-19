Покой и одиночество. Китайский совет дня на среду, 19 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 64

Возможно, для многих этот день станет непростым как в плане работы, так и в области сердечных дел.

Покой и одиночество. Китайский совет дня на среду, 19 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 19 октября?

Среда – день штормовой. Энергии продолжают буянить. Особенно не повезет рисковым товарищам.  Чтобы не попасть под раздачу стоит уменьшить рискованные движения до минимума. 

Совет дня: продолжаем заботиться о доме и начинаем баловать себя. Но не продолжительным лежанием на диване, а долгими прогулками с приятными сердцу людьми.  Можно и в одиночестве погулять – насладиться красотой осени и успокоить ум.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Покой и одиночество. Китайский совет дня на среду, 19 октября

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