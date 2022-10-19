«Ленком» готовится праздновать 95-летие: за что полюбили театр и что его ждет

«Ленкому Марка Захарова» в этом году 95 лет. Хотя, как говорят в самом театре, не 95, а «без пяти сто». А это уже целый век!

Чего только за эти годы не пережил театр: была и эвакуация в Узбекистан, и блестящие постановки Анатолия Эфроса, и невероятная игра Валентина Гафта, Евгения Леонова и Веры Орловой.

Проследить всю историю культового театра можно как раз на новой выставке, открытой ко дню рождения «Ленкома». Одной из первых экспозицию увидела корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Ему не 95, а «без пяти сто» — «Ленком» в своем репертуаре. Один из главных театров страны, несмотря статус и очень титулованную труппу, сохранил молодежный задор. В архивных фотографиях и документах — ретроспектива истории театра.

95 лет назад это был Театр рабочей молодежи, причем любительской. Днем коллектив работал полную смену на заводе, а вечером играл на сцене. Много от актеров не требовали — вот объявление в газете о наборе труппы: некоторый опыт работы в театральных кружках и студиях, ясная речь и общая грамотность. Но так продлилось недолго — совсем скоро театр стал профессиональным.

Молодых артистов воспитывали мастера МХАТ, а консультантом по драматической части целый год был Михаил Булгаков. В 1938-м театр дорос до гордого названия «имени Ленинского комсомола», но зрители переименовали его в близкий сердцу и легкий в произношении «Ленком». Но по-настоящему золотым временем были почти полвека под руководством Марка Захарова.

«У нас кладезь артистов. И это все, конечно, благодаря Марку Анатольевичу Захарову. 46 лет и более 40 спектаклей, которые поставил Марк Анатольевич. Такого еще я не знаю никого», — отметил Марк Варшавер, директор театра «Ленком».

У Марка Захарова был особый режиссерский метод и особый подход к артистам.

«Марк Анатольевич открывал нам секреты. Говорил: „Играйте, получая удовольствие. Если вы будете получать удовольствие, то будет получать удовольствие и зритель“», — рассказал народный артист РФ Иван Агапов.

Мужчины не брались с ним спорить, а прекрасная половина труппы просто была влюблена.

«Он был настолько талантливый и настолько красивый человек… Мы все в него были влюблены. Я когда пришла в театр, я понимала, что у меня сердце начинает биться, как перед встречей с любимым человеком. Коллеги спрашивали: ты волнуешься? Я говорила: „Нет, я совершенно не волнуюсь“. И дальше я смотрела на себя в отражение в трюмо и видела, что я вся в красных пятнах после разговора с ним», — поделилась воспоминаниями Анна Большова, заслуженная артистка РФ.

Основная часть юбилейной экспозиции — в честь Марка Захарова. И здесь не только лучшие фото со сцены, но и моменты из жизни. Уникальный кадр — Марк Захаров на Съезде народных депутатов.

«Он был неравнодушным человеком. Он не мог в такой непростой период для страны, оставаться в стороне», — рассказала Ирина Горюнова, заслуженный деятель искусств РФ.

Отдельный стенд посвящен легенде «Ленкома» — «Юнона и Авось» стала визитной карточкой театра. Уже 41 год в репертуаре, больше 1800 показов, сменилось четыре поколения артистов. Но на рок-оперу по-прежнему билеты разбирают в первые часы после открытия продаж.

«„Ленком“ создавался Захаровым именно как театр музыкальный. Наши ребята истосковались по музыкальным спектаклям. И, конечно, надеются, что новый главный режиссер будет эту захаровскую линию продолжать — на постановку музыкальных спектаклей», — добавила Ирина Горюнова, отметив, что эта работа уже ведется, все готовятся к кастингам.

Худрука, кроме Захарова, у «Ленкома» быть не может — решение окончательное. А вот нового главного режиссера нашли — молодой Алексей Франдетти в этом сезоне готовит премьеру –хип-хоп оперу «Маяковский» к 130-летию поэта. Музыку пишет рэпер Баста. Оригинальность и провокация — вполне в духе молодежного «Ленкома».