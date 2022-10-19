Схватка на рогах: на Камчатке лоси подрались на глазах людей и помяли их авто

Выяснение отношений сохатых встанет жителям в копеечку.

Накануне жители Камчатки стали свидетелями необычной уличной разборки. Поздно вечером прямо возле жилых домов подрались два лося.

Животные вышли из леса и начали нешуточную схватку на рогах. Досталось даже припаркованным вдоль дороги автомобилям: сохатые тяжеловесы помяли их, толкая друг друга.

Поединок прервался на том, что один из лосей уперся рогами в кузов пикапа. А местные жители, снимавшие происходящее на видео, убрали телефоны и пошли оценивать ущерб, нанесенный их авто.