Генерал Суровикин назвал ежедневные потери ВСУ в зоне спецоперации

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 179

Суровикин: потери ВСУ составляют от 600 до 1000 боевиков убитыми и ранеными в день

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Вооруженные силы РФ не только минимизируют собственные потери, но и серьезно сокращают число жертв среди мирного населения.

Каждый день потери националистов в ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса исчисляются в пределах от 600 до 1000 боевиков убитыми и ранеными. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой сил в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

«Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично „перемалываем“ наступающего противника», — объяснил он.

По словам Суровкина, российская армия не только минимизирует собственные потери, но и серьезно уменьшает количество смертей среди гражданского населения. Он отметил, что ВСУ отправляют на передовую все имеющиеся резервы. В первую очередь это силы территориальной обороны, которые полностью не прошли курс подготовки.

«Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя», — сообщил командующий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации на Украине. Российский лидер отметил, что ВСУ вновь начали массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отказался, поэтому Москва решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Большинство западных стран представили это как «вторжение» и объявили России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru опубликовал подробный отчет командующего Сергея Суровикина о делах на передовой.

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