Как обстоят дела на передовой — подробный отчет командующего Суровикина

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Генерал армии Суровикин заявил о стягивании ВСУ всех резервов для прорыва обороны РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Генерал армии дал первое интервью в новом статусе командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.

Главная новость минувшего дня: генерал Сергей Суровикин дал первое интервью в новом статусе. Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО подробно — насколько это, конечно, возможно в нынешних условиях — рассказал о состоянии дел на передовой. Как раз этого в последние дни больше всего и ждали от нашего Минобороны.

Многие уже разобрали интервью на цитаты. По словам генерала, в эти минуты Украина подтягивает к линии огня все возможные резервы. Особенно напряженная ситуация на херсонском направлении.

«На данном направлении сложилась непростая ситуация: противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, по объектам социальной, экономической, производственной инфраструктуры. Попадание реактивным снарядом HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской гидроэлектростанции, движение по котором остановлено», — сообщил Сергей Суровикин.

Генерал армии отметил, что из-за действий киевского режима, науськиваемого руководством НАТО, страдают мирные жители.

«В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдается определенная проблема свода и электроснабжения, все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизни, жизни их семьям. НАТОвское руководство, не считаясь с Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами, как самих Вооруженных сил Украины, так и среди мирного населения», — сказал Сергей Суровикин.

Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО также сообщил о планах украинских националистов. Их реализация приведет к гибели множества гражданских лиц.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции, нанесении массивного ракетного артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения», — отметил генерал армии.

По его словам, российские военнослужащие в первую очередь будут защищать жизни и здоровье мирных граждан.

«В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизней и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения, подготовляющийся правительством России в программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяем, она уже сегодня, на сегодняшний день, весьма непростая», — подчеркнул Сергей Суровикин.

Приоритетом для российской армии командующий Объединенной группировкой войск также назвал сохранение жизни военнослужащих.

«В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом, будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — рассказал Сергей Суровикин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт Виктор Литовкин назвал самое главное в интервью командующего Сергея Суровикина.

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