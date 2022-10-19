Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания президента РФ Путина о ЗАЭС

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 14

Глава государства осведомлен не только о происходящем на атомной электростанции. Он также в курсе других подробностей.

Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания президента РФ Путина о ЗАЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Знания президента РФ Владимира Путина о Запорожской АЭС (ЗАЭС) поражают, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Telefe.

«Он очень уверен в том, что делает. <…> Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения ее безопасности», — сказал Гросси.

До этого глава МАГАТЭ говорил об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС. Глава агентства заявлял, что переговоры с властями РФ и Украины позволили приблизиться к формированию защитной зоны вокруг предприятия. 

Встреча Рафаэля Гросси с президентом России Владимиром Путиным состоялась 11 октября. В ходе обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с атомной электростанцией.

Две недели назад Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление. Спустя несколько дней правительство России объявило о создании ФГУП «Запорожская АЭС». Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия агентства прибыла на ЗАЭС после обстрелов ее территории со стороны боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит в самом сердце Запорожской АЭС.

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