ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Боевики вновь пытаются пробить российскую оборону, ведь очередные американские «подачки» не могут лежать без дела.

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Специальная военная операция России

Боевики ВСУ атаковали администрацию Энергодара и другие объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области, используя американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Обстрел начался ночью.

«ВСУ нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город, а также подстанция „Луч“. Восстановительные работы запланированы на ближайшее время», — говорится в Telegram-канале пресс-службы города.

Ранее власти Запорожской области заявили о массированном ударе боевиков по Энергодару. Было зафиксировано свыше десяти попаданий украинской артиллерии в районе ТЭС и промзоны. Под обстрелами также находились и другие населенные пункты. В некоторых участках Энергодара наблюдаются перепады электроэнергии.

К слову, поддерживая киевский режим, Запад все ближе и ближе приводит мир к ядерной катастрофе. Например, Запорожская АЭС, где все энергоблоки отключили в связи с украинскими обстрелами, теперь находится в критическом состоянии. Только усилия российской стороны пока удерживают ситуацию под контролем. Ранее 5-tv.ru сообщал, что именно происходит на территории ЗАЭС.

Тема:
Специальная военная операция России
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