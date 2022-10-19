Папа в форме: Куценко видели с беременной спутницей на премьере фильма

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 100

Актер Гоша Куценко посетил премьеру фильма «Плакать нельзя» с беременной спутницей

Папа в форме: Куценко видели с беременной спутницей на премьере фильма

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Публика видела, как селебрити нежно обнял женщину, а затем начал поглаживать ее живот.

Артиста Гошу Куценко видели с беременной спутницей на премьере фильма. Об этом сообщает KP.RU. Уточняется, что звезда сериала «Последний мент» позировал для фотографов в одиночку. К слову, на нем была футболка с довольно интересной надписью — «Ща все будет! Папа в форме!». Позже он присоединился к женщине, обняв и начав поглаживать ее по животу на публике.

«Подруга актера светилась от счастья — будущее материнство ей очень к лицу. Судя по внушительному животику, спутница Куценко сейчас на последних месяцах беременности», — говорится в материале.

Куценко появился на премьере с беременной спутницейКуценко появился на премьере с беременной спутницей. Источник фото: Комсомольская правда / Борис Кудрявов

В 2012-м Куценко женился на актрисе Ирине Скриниченко. Они начали встречаться в 2002 году. В 2014-м у пары родилась дочь Евгения, а в 2017-м — Светлана. С первой женой актрисой Марией Порошиной герой фильма «Любовь-морковь» познакомился в студенческие годы. Официально звезды так и не расписались, на свет появилась дочь Полина. К слову, артист неравнодушен к беременным дамам. В частности, он необычным образом поздравил с беременностью певицу Ольгу Орлову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как высказался Куценко о беременности Орловой.

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