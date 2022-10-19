Анна Шафран назвала Даню Милохина деградантом

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 135

Журналистка была возмущена поведением блогера и считает его недопустимым на федеральном канале.

Анна Шафран назвала Даню Милохина деградантом

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

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Совсем недавно появился рекламный ролик проекта «Ледниковый период», в котором блогер Даня Милохин якобы раздевает Евгению Медведеву. Журналистка Анна Шафран резко прокомментировала такое действие.

Она была возмущена таким видео и считает его недопустимым на федеральном канале.

«Сначала подумала, может, я ошиблась? <…> Вся страна переживает за ребят, мужей, братьев, а Первый канал запускает такое, где участвует деградант Даня Милохин», — сказала Шафран в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

По словам журналистки, продвижение такой идеологии противоречит той политике, которую провозгласило наше государство. Кроме того, она подчеркнула, что людей надо уважать, а такая реклама — плевок в лицо обществу.

Рекламный ролик с Милохиным и вправду наделал немало шума. Евгения Медведева призналась, что в кадре была не она, а дублерша.

Как ранее писал 5-tv.ru, Даня Милохин в первый раз в своей жизни услышал про остров Сахалин, когда был в жюри танцевального шоу. Эти знания стали для 20-летнего блогера откровением.

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