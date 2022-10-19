Новый год к нам мчится: где выгодно провести зимние каникулы за границей

Самыми выгодными для новогодних каникул будут путевки в ОАЭ и Египет с вылетом из Москвы. Получится сэкономить до 30%.

Если сани готовят летом, то новогоднюю путевку на отдых под пальмами стоит забронировать уже в октябре. Российские туроператоры предупредили, что надеяться на горящие туры и скидки в канун 2023 года не стоит, пишет газета «Вечерняя Москва».

Фаворитами у туристов из России остаются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Эксперт по туризму Николай Мельник пояснил, как отдохнуть с пользой для души и кошелька.

«В ОАЭ выгоднее брать туры с вылетом из Москвы. Они выходят на 30% дешевле, так как из столицы летает большое количество авиакомпаний. Новогодний тур в Эмираты обойдется россиянам в сумму от 150 тысяч за двоих за недельное проживание, а цены на поездку в Египет начинаются от 140 тысяч», — сообщил эксперт.

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Любителям отдыха в Индонезии Мельник советует бронировать авиабилеты и жилье отдельно. Интересным вариантом для встречи Нового 2023 года может стать Куба.

«Поездки на остров Бали в Индонезии пользуются большим спросом. Перелет происходит с пересадкой в Дубае. Россияне предпочитают бронировать отдельно авиабилеты и жилье. Пакетные туры выходят дороже. Отмечу, что для наших граждан открыта Куба. Это направление в новогодние праздники тоже пользуется спросом», — подчеркнул он.

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Отдых на райских островах остается более дорогим. Мальдивы планку не снижают и за наслаждение бирюзовыми лагунами, атмосферой релакса в стиле «баунти» придется раскошелиться. Стартовая цена отдыха — от 500 тысяч рублей.

Желание отправиться в рождественское путешествие в Европу не оставляет россиян. Однако туроператоры напоминают, что антироссийские санкции и давление на туристов из России все чаще заставляют отказываться от этой идеи.

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Мельник подтвердил, что в этом году новогодние туры существенно подорожали. Стоимость путевок и авиабилетов выросла на 30–40%. Прайс на проживание в отелях остался на уровне прошлого года. Кроме того, эксперт заявил, что в ближайшее время будут открыты новогодние предложения по трем привлекательным направлениям.

«В скором времени откроются туры в Танзанию, во Вьетнам и в Индию. Эти направления должны встать на чартерный поток», — поделился эксперт по туризму.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России открыт новый туристический маршрут через Запорожскую область.