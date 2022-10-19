«Нарисовалась»: в гонке за наследством Моисеева появился новый претендент

Шоумен уверен, что у певицы есть весомый аргумент и она может стать главным наследником Моисеева.

Появление певицы Кристины Орбакайте на могиле Бориса Моисеева вызвало обеспокоенность у потенциальных наследников «короля эпатажа». Шоумен Стас Барецкий считает, что участие артистки в «движухе» — это не спроста. Своим мнением он поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Кристина (Орбакайте. — прим. ред.) как человек шоу-бизнеса, естественно, видит, что вокруг Бориса сейчас идет „движуха“. Я просто знаю такую вещь, что Кристина сейчас тоже может претендовать на его имущество, поэтому она и приехала. Там, на самом деле, не все так просто. Она хочет претендовать на его имущество, потому что там появился непонятный договор — завещание», — сообщил самопровозглашенный сын певца Моисеева.

Новостью с шоуменом поделился его адвокат Владимир Налимов. То, что события приняли неожиданный поворот, Барецкий не отрицает. Он прямо заявляет, что у дочери Аллы Пугачевой хватит влиятельности и финансовых возможностей, чтобы решить вопрос в свою пользу.

«Если это завещание сейчас выплывет, а оно должно выплыть, то она будет претендовать на наследство моего отца Бориса, как и я. Конечно, при наличии у них огромных денег и связей, конечно, они могут и забрать себе все это. А то, что она не приехала на похороны, то я считаю, это некрасиво с ее стороны. Отец ее практически нянчил с детства, надо было отдать дань памяти человеку. Он же был как нянька для них», — переживает Барецкий.

Кому достанется недвижимость и авторские права на песни Бориса Моисеева, решат эксперты в суде. По словам нового «родственника» певца, на данный момент процесс передачи наследства приостановлен до подтверждения факта отцовства Моисеева.

«Сейчас будет вообще приостановлен процесс передачи его недвижимости кому-то до выяснения истории. Мы подали такое заявление. Все приостановлено до тех пор, пока не выяснится то, что я сын, пока не будут получены анализы. Моя мать, моя настоящая мать — это Валерия Новодворская. У них в молодости был союз, то есть Борис Моисеев и Валерия Новодворская. Поэтому от этого счастливого союза я родился», — заявил шоумен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барецкий назвал Моисеева отцом и будет судиться с экс-директором артиста.