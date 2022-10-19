«Как Цивин и Дрожжина»: Барецкий поделился мнением о директоре Моисеева

Сергей Горох, по мнению шоумена, может быть «черным дилером».

Страсти вокруг звездного имущества Бориса Моисеева продолжают накаляться. Новоиспеченный «сын» исполнителя хита «Голубая луна» Стас Барецкий уверен, что право претендовать на квартиру в Москве и творческое наследие артиста имеют всего три человека. Причем бывший арт-директор звезды Сергей Горох в этом списке не значится. 5-tv.ru публикует эксклюзивный комментарий Барецкого.

«Горох — проходимец и прохвост. Что он мог инвалиду Моисееву, что он мог там ему организовывать, какие мероприятия? Что это вообще за ерунда? Это человек, который примазался, мошенник. Таких мошенников очень много. Почему все забыли 1990-е годы? Были люди, которые втирались в доверие к больным, инвалидами, старикам, потом травили их лекарствами, алкоголем и забирали себе недвижку. Это же целый бизнес, черные дилеры. Он до сих пор существует и процветает», — уверен он.

В подтверждение своих слов «кровник» певца вспомнил про громкое дело мошенников Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной. Они попались на махинациях с имуществом семьи Алексея Баталова. Барецкий уверен, что Горох — из их рядов.

«Такой же аферист, как Цивин и Дрожжина — это одна каста мошенников-прилипал, которые улыбаются, ходят, пытаются помочь, но помощи от них нет никакой. Они очень любят пиар, СМИ любят и недвижку ходят забрать, а сами бестолочи, мухи», — сказал шоумен.

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Говоря о «настоящих» наследниках, Барецкий назвал трех претендентов.

«Недвижимость отойдет либо брату, либо мне, либо Кристине Орбакайте. Все. Других претендентов на это нет. Горох ничего не получит. <…> Этот хрен не претендент. Если я его встречу, то кину в стену. Он обычный разводила. Кормил он Бориса с ложки — ну и что? Юридически это ничего не значит», — резюмировал бывший участник группы «Ленинград».

Ранее 5-tv.ru писал, какие отношения связывали Бориса Моисеева с Сергеем Горохом.