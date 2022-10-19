Новый поезд «РЖД» будет доезжать от Москвы до Петербурга за два часа

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На сайте «РЖД» открыто голосование за дизайн поезда, который придет на смену «Сапсану»

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Россиянам предложили принять участие в голосовании. У концепта есть три варианта внешнего оформления.

«Российские железные дороги» представили три варианта дизайна высокоскоростного поезда, который заменит «Сапсан».

Новые составы, развивая скорость до 360 километров в час, будут добираться из Москвы в Петербург и обратно всего за два часа. Россиянам предложили принять участие в голосовании.

У концепта есть три варианта внешнего оформления. Первый отличается плавными линиями силуэта и единой фронтальной полосой. У второго раздельная оптика — цитирую: с «выразительным взглядом». А третий выделяется динамичной трехлучевой световой линией. На рельсы поезда планируют поставить в 2028 году.

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