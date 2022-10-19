Театр Вахтангова отменил спектакли из-за здоровья Инны Чуриковой

Театр имени Вахтангова отменил спектакли «Аудиенция», которые должны были пройти на его сцене 20 и 21 октября. Причина — болезнь актрисы Инны Чуриковой, которая исполняет в постановке главную роль — Елизаветы II.

Выяснилось, что 79-летняя народная артистка СССР не восстановилась после падения со сцены. Об этом изданию Starhit.ru сообщили в театре.

«Инна Михайловна пока не восстановилась», — заявили в пресс-службе.

Летом в СМИ появилась информация, что Чурикова госпитализирована после падения со сцены. Сообщалось, что знаменитая актриса получила ужасные травмы: переломы грудины, ребер и подвздошной кости.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг данную информацию, заявив, что с актрисой все хорошо, она жива-здорова. В свою очередь супруг Чуриковой режиссер Глеб Панфилов отказался комментировать состояние артистки, сказав лишь, что она чувствует себя нормально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инна Чурикова обеспокоилась отъездом ее коллеги Чулпан Хаматовой в Латвию. Знаменитая актриса не поверила, что Хаматова могла бросить на произвол судьбы свой фонд помощи детям и взрослым «Подари жизнь».