Варшавер раскрыл всю правду об экстренной госпитализации 78-летней Чуриковой
Варшавер опроверг слухи об экстренной госпитализации Инны Чуриковой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; АГН Москва; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Ряд СМИ сообщил о якобы падении Чуриковой с ужасающими последствиями в виде переломов грудины, ребер и подвздошной кости.
Новости о переломанных ребрах Инны Чуриковой — ложь. Такое заявление 5-tv.ru сделал директор «Ленкома» Марк Варшавер, отметив, что с актрисой все хорошо, она жива-здорова.
«Никаких ребер она не ломала. Уже мне звонят: «Ребра сломаны, вообще еле дошла, еле довезли, лежит в реанимации». Все это ложь», — пояснил глава легендарного театра.
Он признался, что его самого жутко напугали новости про переломанные ребра Чуриковой, с которой он совсем недавно разговаривал. Главе «Ленкома» об этом рассказали журналисты, желавшие получить опровержение или подтверждение столь шокирующей информации.
«Слава богу, наша великая актриса жива-здорова, улыбается над всей этой информацией, которой сейчас постоянно интересуется пресса», — отметил Варшавер.
Ряд СМИ опубликовал данные о том, что 78-летняя актриса была госпитализирована после падения. Якобы медики диагностировали ей перелом грудины, ребер и подвздошной кости.
Ранее 5-tv.ru писал о реабилитации Яны Чуриковой после операции. Телеведущей удалили аппендикс.
- 17 февр
- В театре «Ленком» прокомментировали информацию о госпитализации Инны Чуриковой
- 1 авг
- Инну Чурикову выписали из больницы спустя почти месяц
- 29 июл
- «Собираюсь домой!»: Актриса Инна Чурикова готовится к выписке
- 26 июл
- «Зрение стало подводить»: Инна Чурикова впервые назвала причину падения в театре
- 26 июл
- «Состояние тяжелое»: врачи о текущем самочувствии Инны Чуриковой
- 22 июл
- В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
- 20 июл
- «Очень хорошее состояние»: директор «Ленкома» о самочувствии Чуриковой
- 20 июл
- Супруг Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии
- 19 июл
- Нумеролог: «Чурикова может щелчком пальцев изменить свою судьбу»
- 19 июл
- Чурикову перевели в обычную палату
Читайте также
60%
-1.12 56.45
-0.70
Нашли ошибку?