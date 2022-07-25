Режиссер Глеб Панфилов рассказал о состоянии жены Инны Чуриковой
Ранее сообщалось, то актриса театра была доставлена с переломанными конечностями в больницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Kristina Kormilitsyna
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На днях стало известно, что народная артистка СССР Инна Чурикова при падении получила несколько травму и с переломами была доставлена в больницу. Позже в сеть начала просачиваться информация о том, что артистку увезли из медицинского учреждения.
Так, ее муж режиссер Глеб Панфилов прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг своей супруги.
«Я вам не скажу, где она находится. Чувствует она себя нормально. Я не буду давать никакой информации ни вам, никому. Не обижайтесь», — сказал Панфилов в беседе с Teleprogramma.pro.
К слову, ранее сообщалось, что звездная актриса травмировала грудину и повредила подвздошную кость. Она проходила лечение в Боткинской больнице, откуда была вывезена на реанимобиле. Также многие высказали предположение, что артистке стало лучше и ее увезли домой.
Новости о переломанных конечностях Чуриковой опроверг директор «Ленкома» Макр Варшавер. Он назвал подобные сообщения ложью и отметив, что с ней все хорошо.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа попал в жесткое ДТП.
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