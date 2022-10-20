Сына главы Красноярского края Усса арестовали в Италии по запросу США

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 63

По делу с 40-летним Артемом Уссом был задержан еще один гражданин РФ — Юрий Арехов. В МИД РФ ранее предупреждали, что Вашингтон фактически устроил «охоту» на россиян по всему миру.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano; 5-tv.ru

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Сына губернатора Красноярского края Александра Усса арестовали в Италии по запросу США. 40-летний Артем Усс оказался одним из обвиняемых Вашингтоном в уклонении от санкций и отмывании денег. Его ждет экстрадиция в Соединенные Штаты, рассказали в американском Минюсте.

«Они проходят экстрадиционные процедуры», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что наряду с Артемом Уссом был арестован Юрий Орехов. Его взяли под стражу в Германии. Помимо них, власти США обвиняют в отмывании денег и уклонении от санкций еще трех граждан РФ — Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Наряду с пятью россиянами по этому делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. В сообщении Минюста США сказано, что они якобы посредничали в нелегальных сделках с венесуэльским предприятием PDVSA.

Власти США все чаще обвиняют в различных преступлениях граждан РФ. Как сообщал 5-tv.ru, ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.

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