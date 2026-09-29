«Ланцет» взял цель на прицел: Лучшее видео из зоны СВО

Российские операторы БПЛА обнаружили технику противника на краснолиманском направлении.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороы РФ; 5-tv.ru
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Российские военнослужащие уничтожили бронированный пикап с бойцами ВСУ
Российские военнослужащие с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили бронированный пикап с бойцами ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Противника обнаружили операторы беспилотников во время воздушной разведки. Они зафиксировали движение техники и передали координаты командованию.
После получения данных к работе приступил расчет «Ланцета». Беспилотник направили к обнаруженной цели. В результате удара пикап был уничтожен. В Минобороны отметили, что операторы беспилотных систем постоянно ведут разведку и выявляют технику и позиции противника, после чего передают информацию для нанесения ударов.
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