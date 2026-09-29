Россия усилила удары по инфраструктуре связи Украины

На этих кадрах, по предварительной информации, как раз момент удара по дата-центру в Днепропетровске. Как сообщили в нашем Минобороны, он позволял Украине хранить и разведданные и обмениваться ими с западными странами. Еще две ракеты сегодня прилетели в здание «Укртелекома». Зеленский собрал экстренное совещание.

И его тревога понятна. Сейчас он рискует всей цифровой системой Украины, которая может вообще остаться без связи. Российские военные выводят из строя дата-центры, коммуникационные узлы, оборудование интернет-провайдеров. Два оператора уже сообщили о масштабных сбоях. Подробнее о последствиях для украинской армии и экономики рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Они наносят удар за ударом, разрушая крупнейшие дата-центры. Горят Дримлайн и Укртелеком — два цифровых гиганта, которые обеспечивали интернетом подразделения ВСУ. Поражены мощности оператора Cosmonova — это техподдержка Starlink.

Такое не могут проигнорировать даже лояльные Киеву западные СМИ: уничтожение дата-центров влечет за собой серьезные проблемы для украинских экономики и армии.

Россия открывает новый фронт на Украине, поражая дата-центры и интернет-провайдеров. Вот список узлов связи, дата-центров и провайдеров, которые наши войска поразили всего за неделю. В зоне СВО у противника уже возникают перебои с интернетом, он переходит на резервные источники. Ослаблены вражеские ПВО и разведка.

«Потеря таких систем — это удар по управлению вооруженными силами, это удар по государственному управлению», — говорит военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин.

Дата-центры уничтожают не только в Киеве, по всей Украине — в Хмельницкой, Харьковской, Одесской областях. Утром поражен провайдер Опендатамедиа — один из крупнейших в городе Днепре.

«Ясно, что это скажется и на дальнейшей способности к ведению боевых действий и к ведению, скажем, информационно-подрывных операций. Россия нащупала очень важный и уязвимый объект для военного воздействия», — говорит кандидат исторических наук, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Киевским властям только и остается, что прятать дата-центры в бункерах и в соседних странах.

«Что-то будет размещено под землей, что-то за границей, какие-то важные данные будут находиться в облачных хранилищах. Мы готовимся к худшему сценарию. А ведь это нам в Киеве обещали разрушить логистику, экономику, отключить интернет — за 40 дней. Решение России бить жестче во многом вызвано действиями Украины — ударами по нефтяным терминалам, гражданской инфраструктуре, и даже попытками уничтожить наши ядерные объекты», — сказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Мы должны гарантировать нашу безопасность, мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению „сокрушительного удара по России в течение 40 дней“, как это, например, звучало из Киева.

Разрушена и часть мощностей провайдеров, которые обеспечивали работу ЦИПсО и СБУ — организаций, что занимаются дезинформацией, разведкой, вербовкой, организацией терактов. Уничтожение дата-центров — а вместе с ними — украинской логистики, разведки и военной связи — новая, но уже доказавшая свою эффективность тактика», — сказал заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков.

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