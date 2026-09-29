О чем говорил президент с лидерами парламентских партий: самое интересное

Путин обсудил с лидерами партий работу нового созыва Госдумы

Выборы в России закончились, но самое интересное только начинается. В Кремле Владимир Путин встретился с лидерами всех парламентских партий — чтобы подвести итоги кампании и дать напутствие новому созыву Госдумы. Каждый принес свои предложения, но главное, что прозвучало, — это оценка прошедших выборов и понимание общей ответственности за страну. О чем говорили за закрытыми дверями — узнал Антон Золотницкий.

В Представительский кабинет Первого корпуса Кремля участники встречи принесли папки разного цвета. Они отчасти отражали различия в партийных подходах. Но Владимир Путин обратил внимание на то, что должно сближать все политические силы по итогам выборов в Госдуму.

«Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности. Предвыборная кампания проходила достойно, была содержательной, конструктивной и показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры», — сказал Владимир Путин.

Президент регулярно проводит встречи с представителями парламентских партий. Это ежегодный и хорошо отработанный формат, который позволяет привести к общему знаменателю работу разных ветвей власти. Но сейчас, конечно, случай особенный. Этот разговор — по сути, напутствие новому созыву Государственной думы.

На каждой партии лежит большая ответственность. Это показала избирательная кампания. Путин дал ей подробную оценку: внешние провокации провалились, а высокая явка обеспечила бесспорную легитимность выборов.

«Знаете, я когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России, и стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами!» — заявил Путин.

В этом едва ли кто-то из собравшихся сомневался. Но обойтись без точечной критики оппозиционные партии не могли. Геннадий Зюганов поднял сельскохозяйственный вопрос. Урожай в этом году собран хороший, а вот экспорт сократился. Большие объемы продукции не выходит реализовать.

«Хотел передать большое беспокойство тех, кто работает на земле. Срочно у них надо закупить по нормальной цене хорошую партию. В противном случае мы ставим под сомнение и посевную, и урожай следующего года», — сказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

«Ваши предложения, которые здесь прозвучали, например, оказание помощи сельхозпроизводителям в продаже зерна, в том числе закупка в резерв. Абсолютно правильная, я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал», — ответил президент.

Все это — чувствительные вопросы для экономики. Но обсудили и то, что напрямую касается повседневной жизни граждан. Например, тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Рост тарифов, неоправданный в федеральном масштабе, на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Все это заставляет нас задуматься, о чем я вам уже докладывал, о создании, возможно, в системе правительства Российской Федерации: сначала федерального агентства, потом, возможно, полноценного ведомства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения. Это тонкая такая работа, которой мы должны заниматься и парламент, и правительство фактически в ежедневном режиме», — говорит Владимир Путин.

Партия «Новые люди» выступила в защиту автомобилистов. Владислав Даванков обратил внимание на важную проблему. Некоторые дорожные камеры как будто направлены не на повышение безопасности, а просто на сбор штрафов.

«Мы могли бы вместе с правительством проанализировать, где улучшилась ситуация с безопасностью на дороге, а не только увеличились штрафы, а где-то даже, может быть, и ухудшилась. И там, где не улучшилась эта ситуация, такие камеры взять и отменить», — сказал первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встречу пропустил по состоянию здоровья. Его заместитель Александр Бабаков назвал думские фракции одной «большой партией России». Потому что по ключевым вопросам работают вместе.

«В вопросах, которые связаны с СВО, с поддержкой наших воинов, с поддержкой семей, здесь такая политическая окраска, она уходит на второй план. Кстати, это показало голосование по ключевым вопросам в период работы восьмого созыва», — сказал Бабаков.

Правящей партии дали слово последней. «Единая Россия» свои позиции в Думе упрочила и теперь обозначает задачи.

«По тем вопросам, по которым мы едины, а мы едины в основных вопросах защиты нашего отечества. Будем формировать созидательную повестку, объединяющую все фракции, все партии», — заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» в целом поддержала идею распределения соответствующих постов в Государственной Думе вне зависимости от количества членов своей фракции, а в зависимости от деловых и личных качеств претендентов на ту или иную позицию. И я надеюсь, что так и будет в следующем составе Государственной Думы», — сказал президент.

Отдельно обсудили кандидатуру председателя Госдумы. Вячеслав Володин выдвинут на новый срок — Владимир Путин поддержал, и среди партий возражений не было. В общем, разговор имел консолидирующий характер. Что должно отражать главную цель, стоящую перед новым парламентом — отстаивать интересы всех граждан России вне зависимости от политической принадлежности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.