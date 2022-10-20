Известный шахматист сломал корону короля соперника на турнире в США

В мире шахмат, оказывается, тоже бывает буллинг. Появился он, само собой, на турнире в США. Где же еще.

Один гроссмейстер там просто взял чужого короля, оторвал ему корону и швырнул обратно на доску. Соперник такого хода не понял, но, возможно, начал догадываться, что именно он может быть причиной раздражения.

Дело в том, что этот тот самый Ханс Ниманн — который сенсационно обыграл Магнуса Карлсена якобы за счет вибромоторчика в одном месте…