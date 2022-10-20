🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 октября, убывающая Луна в знаке Лев — время, когда стоит отпустить все мысли, уделить внимание близким, найти время для заслуженного отдыха и расслабиться. Звезды хотят, чтобы были благодарны себе за все приложенные усилия и наконец оценили себя по достоинству.

Сегодня рекомендуется быть нежнее с самим собой, в частности, напомнить себе, какой вы молодец. День будет хорош для деловых и дружеских встреч, а продуктивность на работе поднимет до небывалых высот, которых так давно хотелось.

Особенные даты: когда стоит сделать денежную стрижку в ноябре 2022 года

♈ Овен

Отпустите мысль о том, что реальность вокруг необходимо менять. Как только удастся это сделать, вы сможете понять, что происходящее помогает расти и вашей личности, и душе. Если вы запутались в важных делах, связанных с юридическими вопросами, то звезды просят оставаться сосредоточенными и соблюдать осторожность. Это гарантирует, что результат будет в вашу пользу.

Космический совет: все так, как и должно быть.

♉ Телец

Помните, что самое важное в вашей жизни – это вы. Цените свое время и энергию, ведь таких, как вы – единицы. Если вы столкнулись с людьми, которые не оценивают вас по достоинству, то пришло время установить личные границы или вовсе отказаться от того или иного человека. И объяснять свое решение совсем не обязательно.

Космический совет: вы тот, кто вам нужен.

♊ Близнецы

Сегодня звезды призывают вас снять розовые очки и посмотреть на ситуацию такой, какая она есть. Реальность, вероятно, ослепит вас временно, и это нормально. Помните, что вы сильнее всех невзгод, которые встречаются на данном этапе жизни. И, конечно, не забывайте, что вас любят и оберегают.

Космический совет: вам хватит сил вынести трудности.

Металлическая Собака не любит ласку: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 октября

♋ Рак

Боль хочет, чтобы ее чувствовали. Принимайте все то, что требует внимания прямо сейчас и не пытайтесь найти логическое объяснение событиям, которые вас заставляют терзать себя. Принятие ситуации – тоже решение, и вы вправе его принять. Но не зацикливайтесь на плохом, иначе можно пропустить чудеса, которые есть рядом с вами.

Космический совет: не будьте к себе слишком строги.

♌ Лев

Сегодня самое подходящее время уделить внимание своим любимым. Проведите с ними время, узнайте, как у них дела или сходите куда-нибудь вместе. Просмотрите на них с другой стороны и поймите, как вам повезло, что вы не одни. В работе, напротив, нужно охладить свой пыл и сосредоточиться на конечном результате, не зацикливаясь на мелочах.

Космический совет: уделите внимание близким и любимым.

♍ Дева

Напоминание от звезд: вы там, где вы должны быть, и вы растете в таком темпе, в каком необходимо. Продолжайте идти, не сворачивая с намеченного пути и жалея сил. До достижения цели осталось совсем немного. Получив желаемое, вы не станете прежним.

Космический совет: следуйте намеченному курсу.

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 октября для всех знаков зодиака

♎ Весы

Легко любить и ценить себя, когда вы находитесь на пике формы и добиваетесь всяческих успехов. Также легко оказывать поддержку другим людям, когда в вашей жизни все идет своим чередом. Но что вы делаете, когда все начинает идти наперекосяк? Как вы меняетесь, когда кажется, будто слез больше не осталось? Если этот этап жизни чему-то и учит вас, так это принятию себя, человеколюбию и смирению.

Космический совет: трудные времена дарят самые ценные уроки.

♏ Скорпион

Почему об отдыхе говорят с таким пренебрежением, когда он жизненно важен как для нашего благополучия, так и для продуктивности? Постарайтесь не плыть против течения сегодня. Не сопротивляйтесь жаркому роману с вашей кроватью, если того требует ваш организм. Или посмотрите, как вы можете преобразить ваш досуг. Коврик для йоги поможет вам освободить место для правильной Ци.

Космический совет: постарайтесь не перенапрягаться сегодня.

♐ Стрелец

Не ждите вмешательства Вселенной, Стрельцы. Делайте грязную работу сами. Поиграйте в плохого полицейского. Скажите кому-нибудь правду. Заставьте людей, о которых вы заботитесь, нести ответственность за свои действия. Если вы окажетесь посреди бури, примите ситуацию с максимальным спокойствием. Отрешенность поможет вам перейти на новый уровень осознанности и навести порядок в хаосе.

Космический совет: иногда вам просто необходимо играть роль плохого полицейского.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 октября

♑ Козерог

Прислушайтесь сегодня к внутреннему голосу, Козероги. Возможно, причина вашего недовольства в том, что вы делаете слишком мало радующих вас вещей. Так что сделайте себе одолжение – отложите дела и посвятите время любимому хобби. Поставьте радость выше всего остального. Нередко достаточно сделать всего лишь один шаг в правильном направлении, чтобы все заиграло новыми красками.

Космический совет: сегодня вам важно найти баланс между работой и отдыхом.

♒ Водолей

В ваших отношениях была определенная степень непривязанности, однако теперь вы готовы отдавать все больше энергии. Вы признаете, что в связи с этим есть нечто большее, и хотите ее углублять. Сделайте себе одолжение и не задумывайтесь о том, насколько это разумно. Просто скажите, что вы чувствуете и чего хотите. Помните: человек, которому суждено быть рядом с вами, не станет относиться к вашим словам несерьезно.

Космический совет: подходит время для того, чтобы перевести ваши отношения на новый уровень.

♊ Рыбы

Лечение душевных травм – не линейный процесс, Рыбы! Иногда вещи, которые вам казались ушедшими в далекое прошлое, неожиданно возвращаются, подкрадываясь к вам со спины. Помните, что у этого всегда есть причина. Вселенная не пытается наказать вас. Она просто хочет показать, что вам нужно изменить внутри себя. Ведь только так вы сможете начать все с чистого листа.

Космический совет: на вас могут внезапно нахлынуть старые чувства, встретьте их достойно.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака.