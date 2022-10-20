Управляющий рестораном в Париже со скандалом выгнал двух украинок: «Вынудили»

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ВFМ: управляющий рестораном в Париже выгнал украинок из-за отказа сделать заказ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephan Gabriel; 5-tv.ru

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Две беженки из Незалежной сначала нарушили правила заведения в Париже, а затем начали грубить официантам.

Громкий скандал разгорелся вокруг ресторана французской кухни в Париже. Менеджер заведения выгнал двух украинских беженок, сообщает BFM.

Как он потом объяснил, у женщин произошел конфликт с персоналом. Они ничего не заказывали, а потом начали грубить официантам. В итоге управляющий рестораном указал клиентам на дверь.

«Не имеет значения, с Украины они или нет: мы принимаем всех. Но они просто отказались что-либо заказывать, еще и вынудили персонал тратить на них время, в то время как зал был заполнен», — заявил управляющий.

Скандал получил огласку из-за заместителя мэра французской столицы Жан-Люка Ромеро-Мишеля. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором работник ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал двух украинок после словесного конфликта и сказал им вслед: «Да здравствует Путин! Пока».

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