Ани Лорак заметно похорошела после прессинга хейтеров по поводу внешности
Ани Лорак опубликовала видео со съемок нового клипа
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Знаменитость столкнулась с волной негатива от обезумевшей украинской публики, которая ищет любой повод для критики.
Певица Ани Лорак решилась на кардинальные перемены во внешнем виде. В социальных сетях звезда объявила о выходе нового клипа, а также показала процесс съемок на видео. В кадре артистка выглядит сногсшибательно: длинные кудрявые локоны, спускающиеся до пола, и шикарное черное платье с пикантным вырезом на юбке.
Очевидно, что роскошные волосы созданы благодаря добавлению искусственных прядей, ведь понадобятся десятилетия для отращивания подобной длины. Однако поклонники не придали этому значения, в комментариях под публикацией оказалось много комплиментов.
«Что-то новое и необычное. Люблю, когда вы экспериментируете»;
«Какая красавица! Невероятные кадры. Очень красиво»;
«Единственная и неповторимая дива снова сияет», — обрадовались подписчики.
При этом премьера клипа стала не единственным поводом для обсуждения. Известно, что Ани Лорак построила карьеру не только в России, но и на Украине. После начала спецоперации звезда предпочла не высказывать свою политическую позицию.
Украинцы восприняли молчание вокалистки как поддержку России, поэтому под любым ее постом в соцсетях оставляют максимально негативные комментарии. На этот раз украинских поклонников возмутило, что песня поется на русском языке.
«Потерялась? Не можешь найти родину?»;
«На русском песня? Просто ужас!»;
«Как же она мне нравилась, но у денег нет родины»;
«Вся Украина ждет, когда эту мразь лишат гражданства и всех наград», — написали хейтеры.
К слову, неопределенность позиции стала не единственной причиной ненависти публики. Ранее звезду жестко раскритиковали за внешний вид, обвинив в наборе лишних килограммов. 5-tv.ru публиковал мнение хирурга по поводу облика Ани Лорак.
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