Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 330

Ведомство существовало с 2004 года, документ вступает в силу со дня подписания.

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — говорится в указе.

Отмечено, что решение принято для совершенствования госуправления в туристической сфере. Таким образом Минэкономразвития — правопреемник Ростуризма, включая судебные обязательства агентства. Документ имеет силу со дня подписания. Туристическая сфера будет курироваться вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Ростуризм существовал с 2004 года. С 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова

Ранее 5-tv.ru писал о том, где и почему российские туристы не могут пользоваться банковскими картами.

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