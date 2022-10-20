Чичерина стала заслуженной артисткой РФ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 66

Президент Путин присвоил певице Чичериной звание заслуженной артистки РФ

Чичерина стала заслуженной артисткой РФ

Фото: Александр Мамаев / ТАСС

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Артистка выступает с концертами в Донбассе. В частности, она была на Запорожской АЭС.

Звание заслуженной артистки России присвоено певице Юлии Чичериной. Об этом сообщает издание Аrgumenti.ru. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Чичерина исполняет собственные песни в стиле рок. Первый альбом она выпустила в 2000 году. Звезда одна из первых, кто активно поддержала население Донбасса. Она и сейчас часто приезжает туда выступать.

К слову, в конце августа знаменитость выступила на Запорожской АЭС, исполнив малоизвестные фронтовые песни для российских военнослужащих и работников предприятия. Также селебрити посетила несколько населенных пунктов области.

«Нацистский режим захватил власть на Украине. Убивают своих людей, детей, стариков. Потом все это покрывают ложью. Это просто больное недогосударство, которое надо вылечить. Россия приходит, Россия залечивает раны», — сказала певица после выступления.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Бойцами РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто снял фильм о спецоперации на Украине.

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