«Ушла эпоха»: Лиз Трасс уходит в отставку после шести недель в кресле премьера

Глава британского парламента заявила о своем решении в ходе официального выступления.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что глава британского парламента заявила о своем решении в ходе официального выступления. Трасс останется на посту премьера до выбора преемника. Также она сложила полномочия лидера Консервативной партии.

Новый премьер будет избран в течение недели.

Лиз Трасс с позором покидает кресло премьера. Фото: Скриншот twitter.com / Sky News Сервис микроблогов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министры парламента Великобритании покидают свои посты и Лиз Трасс теряет союзников.