«Ушла эпоха»: Лиз Трасс уходит в отставку после шести недель в кресле премьера
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об отставке
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Xander Heinl
Глава британского парламента заявила о своем решении в ходе официального выступления.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что глава британского парламента заявила о своем решении в ходе официального выступления. Трасс останется на посту премьера до выбора преемника. Также она сложила полномочия лидера Консервативной партии.
Новый премьер будет избран в течение недели.
Лиз Трасс с позором покидает кресло премьера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министры парламента Великобритании покидают свои посты и Лиз Трасс теряет союзников.
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