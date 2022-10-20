«Ушла эпоха»: Лиз Трасс уходит в отставку после шести недель в кресле премьера

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Лев Пророков
Лев Пророков 505

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об отставке

«Ушла эпоха»: Лиз Трасс уходит в отставку после шести недель в кресле премьера

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Xander Heinl

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Глава британского парламента заявила о своем решении в ходе официального выступления.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что глава британского парламента заявила о своем решении в ходе официального выступления. Трасс останется на посту премьера до выбора преемника. Также она сложила полномочия лидера Консервативной партии.

Новый премьер будет избран в течение недели. 

Лиз Трасс с позором покидает кресло премьераЛиз Трасс с позором покидает кресло премьера. Фото: Скриншот twitter.com / Sky News Сервис микроблогов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министры парламента Великобритании покидают свои посты и Лиз Трасс теряет союзников.

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