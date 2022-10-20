Как в Израиле: депутат предложил призывать в армию женщин

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

Депутат Чепа поддержал предложение увеличить срок срочной службы в армии

Как в Израиле: депутат предложил призывать в армию женщин

Фото: © РИА Новости / Амир Исаев

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Парламентарии, помимо законодательных инициатив, предлагают свои кандидатуры на службу в зоне СВО.

В России предложили призывать женщин на срочную военную службу. Соответствующее заявление сделал депутат Алексей Чепа в беседе с URA.RU.

«Предлагаю, как и в Израиле, — начать призывать женщин в армию», — сказал Чепа.

Также парламентарий поддержал предложение увеличить срок армейской службы, поскольку, по его мнению, за один год срочники не успевают полностью всему обучиться. Помимо всего прочего, политик выступил за постепенный и плавный переход на контрактную службу.

К слову, законодатели не только выступают с инициативами, но и сами просятся служить. В частности, в зоне специальной военной операции (СВО) находится депутат Виталий Милонов. Политик оказывает населению гуманитарную помощь, а также подрывает технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из депутатов попросился в зону СВО.

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