Парламентарии, помимо законодательных инициатив, предлагают свои кандидатуры на службу в зоне СВО.

В России предложили призывать женщин на срочную военную службу. Соответствующее заявление сделал депутат Алексей Чепа в беседе с URA.RU.

«Предлагаю, как и в Израиле, — начать призывать женщин в армию», — сказал Чепа.

Также парламентарий поддержал предложение увеличить срок армейской службы, поскольку, по его мнению, за один год срочники не успевают полностью всему обучиться. Помимо всего прочего, политик выступил за постепенный и плавный переход на контрактную службу.

К слову, законодатели не только выступают с инициативами, но и сами просятся служить. В частности, в зоне специальной военной операции (СВО) находится депутат Виталий Милонов. Политик оказывает населению гуманитарную помощь, а также подрывает технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из депутатов попросился в зону СВО.