Зря отменяли? Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Знаменитый по фильму «Семь» и сериалу «Карточный домик» актер несколько лет пытался опровергнуть обвинения в домогательствах к несовершеннолетнему. И сегодня у него получилось.

Присяжные в суде Манхэттена оправдали актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщили NBC News, AFP и Reuters.

«Присяжные по делу против Спейси о сексуальных домогательствах сочли, что тот не несет ответственности», — говорится в сообщении.

Присяжные сочли, что Энтони Рэпп не смог доказать факт «прикосновения к его интимной части тела» со стороны Кевина Спейси. В результате судья Льюис Каплан решил закрыть дело. Адвокат ответчика называла информацию о домогательствах выдумкой.

Актера Энтони Рэпп заявил в 2017 году, что в 1986-м Кевин Спейси якобы попытался его соблазнить. На момент инцидента будущему обвинителю было 14 лет. В рамках судебного разбирательства он требовал возмещения ущерба на сумму 40 миллионов долларов.

Кевин Спейси утверждал, что ничего не помнит о якобы имевших место домогательствах, потому что был пьян. Он принес свои извинения, однако скандал это не остановило. Фактически тогда актер лишился карьеры — Netflix закрыл сериал «Карточный домик», в котором Спейси исполнял одну из главных ролей. Новые предложения ему тоже перестали поступать.

Стоит добавить, что Энтони Рэпп стал первым среди обвинителей Кевина Спейси. Помимо него, о домогательствах со стороны актера заявил мексиканский актер Роберто Кавазос. Он утверждал, что знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

В настоящий момент Кевину Спейси 63 года. Он наиболее известен по картинам «Семь» (1995), «Время убивать» (1996), «Красота по-американски» (1999), «Заплати другому» (2000), «Планета Ка-Пэкс» (2001) и другим. Дважды получал премию «Оскар», обладатель «Золотого глобуса», номинант на премии «Эмми» и «Грэмми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кевина Спейси обязали выплатить 31 миллион долларов создателям «Карточного домика».