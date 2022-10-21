Зомби-косули: неизвестная болезнь поразила десятки животных в Курганской области

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Неизвестная болезнь серьезно изменила поведение косуль в Курганской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vasiliy Klimov; 5-tv.ru

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Они отличаются неадекватным поведением: бьются в конвульсиях и как слепые носятся вокруг людей, едва не сбивая их с ног.

Неизвестная болезнь поразила косуль в Курганской области. В местных лесах насчитали уже десятки зараженных животных. Они отличаются неадекватным поведением: бьются в конвульсиях и как слепые носятся вокруг людей, едва не сбивая их с ног.

У некоторых даже идет пена изо рта. 70 косуль погибли. Ветеринары в растерянности — с подобным они сталкиваются впервые.

К тому же лабораторные исследования не выявили распространенных инфекций, включая бешенство. Сейчас специалисты проверяют косуль на экзотические заболевания, потому что подобные случаи несколько лет назад были в Северной Америке.

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Зомби-косули: неизвестная болезнь поразила десятки животных в Курганской области

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