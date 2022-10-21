Восток побеждает Запад: в Саудовской Аравии стоят экомегаполис

Город будет работать на возобновляемых источниках энергии.

И пока в развитой и прогрессивной Европе вырубают леса на дрова, на востоке строят экологически чистые мегаполисы. Один из них планирует возвести Саудовская Аравия. И одни только кадры строительных работ, публикованные накануне, впечатляют.

Площадь города составит около 170 километров в длину и всего 200 метров в ширину. Отсюда и название The Line, что переводится как «линия». Мегаполис будет работать на возобновляемых источниках энергии. Кроме того, его планируют сделать полностью пешеходным — движение автомобилей там запретят.

Интересно, что ранее проект строительства подвергался жесткой критике, потому что многие считали его невыполнимым. Но, как показало время — нет ничего не возможного. Власти Саудовской Аравии уже приступили к возведению этого экомегаполиса.