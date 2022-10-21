Рэпер Птаха развелся

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 49

О начале бракоразводного процесса стало известно этим летом, через три месяца после рождения дочери Ланы.

Рэпер Птаха развелся

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Российский рэпер Птаха развелся со своей женой Ланой. Об этом говорится на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

В документе говорится, что судебное дело было удовлетворено 20 октября 2022 года. Истцом выступила Нуриева Лана Владимировна, а ответчиком — Нуриев Давид Борисович (настоящее имя Птахи). В судебный участок дело поступило 16 июня текущего года.

Этим летом жена музыканта Лана объявила о разводе через три месяца после рождения их дочери. Причиной стали подозрения Птахи в изменах. Первое предательство, по словам Ланы, произошло несколько лет назад. Девушка рассказывала, что чувствует пустоту и растерянность, но просила подписчиков не жалеть ее. Также она отметила, что не будет препятствовать общению Птахи с дочерью.

Дочь по имени Сияна родилась у пары 11 апреля 2022 года. Также у рэпера есть взрослая дочь по имени николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу «Пацанки».

Как ранее писал 5-tv.ru, Птаха воссоединился с женой Ланой на крещении четырехмесячной дочери. трогательным видео супруги поделились в социальных сетях.

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