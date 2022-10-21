Телефонные мошенники «развели» российского тренера на огромные деньги

Неизвестные так доверительно общались с женщиной, что она пошла у них на поводу.

Российский тренер по художественной гимнастике Мария Лукьянова, мастера спорта СССР, стала жертвой телефонных мошенников — у нее списали с карты 1, 5 миллиона рублей.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился днем, 20 октября. Марии позвонил неизвестный и представился сотрудником банка «ВТБ». Серьезным и доверчивым голосом мужчина пояснил, что с карты пользователя пытаются перевести 1, 5 миллиона рублей за границу. Далее, удерживая ноту серьезности всей ситуации, он попросил произнести слово «оператор», чтобы подтвердить, что данные действия клиент банка не совершал.

После тренера переключили на другого специалиста по имени Алексей. Он пояснил, что в информационном поле между банковскими картами Альфа Банка и «ВТБ» висит перевод кредита на сумму 1, 5 миллиона. Также Марию заверили, что это мошенничество и будут заводить уголовное дело, а ее в свою очередь попросили оформить онлайн-кредит на 1 миллион 555 тысяч рублей. Продолжая верить мошенникам, Мария так и сделала.

А дальше — больше. У женщины еще было время, чтобы не пойти на поводу у злоумышленников — позвони она сама в банк, чтобы убедиться в правдивости происходящего. Но нет — после того, как ей одобрили кредит и она получила деньги в свое распоряжение, ей по мессенджеру пришло сообщение, в нем был указан номер счета, на который она перевела деньги. Причем в два этапа: сначала 953 тысячи, и потом оставшуюся часть. Диалог с мошенниками закончился на мирной и дружественной ноте — Марии, конечно же, пообещали вернуть все деньги назад.

Мария Лукьянова. Фото: sodush.ru Сайт Государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии»

Осознание, что в этой ситуации что-то нечисто, к тренеру пришло после того, как она вернулась домой и рассказала обо всем мужу. А после того, как перезвонила на номер псевдобанка, убедилась в этом окончательно: женщине сообщили, что она ошиблась номером. Так мошенников и след простыл: ни их, ни денег.

После случившегося «протрезвевший» тренер попросила заблокировать ее карту и обратилась в полицию. Правоохранители оценили нанесенный ущерб почти в ту же сумму, что она подарила неизвестным. Сейчас в связи со случившимся ведется уголовно-процессуальная проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники придумали новую схему «развода» при продаже авто.