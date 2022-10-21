LG может перенести завод из России в одну из соседних стран

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас производство южнокорейской бытовой техники расположено в Подмосковье, там выпускают холодильники, стиральные машины и телевизоры.

LG планирует закрыть завод в России и перенести предприятие в одну из соседних стран. Компания выбирает между Узбекистаном и Казахстаном.

Сейчас производство южнокорейской бытовой техники расположено в Подмосковье, там выпускают холодильники, стиральные машины и телевизоры. Практически все он уходят на внутренний рынок.

Только в прошлом году выручка составила 119 миллиардов рублей, из них чистая прибыль — 7 миллиардов.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.50
-0.09 60.44
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

Последние новости

19:03
«Куча бреда»: Назван размер пособия Лиз Трасс после ухода с поста премьера
18:54
Надо попотеть: Васильева занялась спортом с молодым тренером во время гастролей
18:42
LG собирается уйти из России
18:29
Сможет ли бывший Пелагеи оспорить сумму алиментов
18:16
«Хоронила» заживо: как Лиз Трасс уклонялась от интервью
18:08
Песков: Европа удивится, если назовут исполнителей теракта на «Северных потоках»

Сейчас читают

Анна Большова не понесет наказания за смертельное ДТП
Лейбористы или консерваторы? — У кого больше шансов возглавить Британию
Спасенный в Черном море Легостаев: «Я так однажды чуть не утонул»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика