LG собирается уйти из России
LG может перенести завод из России в одну из соседних стран
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Сейчас производство южнокорейской бытовой техники расположено в Подмосковье, там выпускают холодильники, стиральные машины и телевизоры.
LG планирует закрыть завод в России и перенести предприятие в одну из соседних стран. Компания выбирает между Узбекистаном и Казахстаном.
Сейчас производство южнокорейской бытовой техники расположено в Подмосковье, там выпускают холодильники, стиральные машины и телевизоры. Практически все он уходят на внутренний рынок.
Только в прошлом году выручка составила 119 миллиардов рублей, из них чистая прибыль — 7 миллиардов.
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