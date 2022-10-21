Кевина Спейси оправдали по всем статьям

После оглашения решения суда актер поблагодарил адвокатов и извинился перед Рэппом.

Суд снял с Кевина Спейси все обвинения в сексуальных домогательствах. Присяжные посчитали, что действия голливудского актера в отношении юного коллеги Энтони Рэппа в далеком 1986 году не носили сексуальный характер и не могут считаться растлением малолетнего.

После оглашения решения суда Спейси поблагодарил адвокатов и извинился перед Рэппом за действия, которые тот неправильно истолковал. Ранее было закрыто другое дело против актера по схожему обвинению.

Но, напомню, судебные иски разрушили карьеру кинозвезды, его лишили нескольких главных ролей, а «Нетфликс» разорвал с ним многомиллионный контракт. Теперь поклонники надеются на триумфальное возвращение Спейси на экран.