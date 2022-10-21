Воровство по-европейски: ЕС хочет отдать замороженные активы РФ Украине

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Евросоюз обсудит передачу активов РФ Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Вопрос планируют детально обсудить через несколько дней в Германии, на конференции, посвященной отношениям с киевским режимом.

Евросовет предлагает разработать конкретный механизм для изъятия замороженных российских активов, чтобы направить их на поддержку Украины. Такое поручение содержится в коммюнике саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

Вопрос планируют детально обсудить через несколько дней в Германии, на конференции, посвященной отношениям с киевским режимом. Российские активы, которые заблокированы на Западе, оцениваются примерно 300 миллиардов долларов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что решение конфисковать наши средства в пользу Украины — это обычное воровство.

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