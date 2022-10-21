Появилось видео из СНТ в Новой Москве, где упала часть противотанкового снаряда

Часть противотанкового снаряда 9М113 упала на территорию одного из частных участков в Новой Москве. Все произошло в СНТ «Зверево» в поселении Новофедоровское.

По информации источника 5-tv.ru, снаряд повредил припаркованный автомобиль. Трещины видны на лобовом стекле, а также есть вмятины на кузове. Среди людей нет пострадавших, а хозяин участка в момент падения не был у себя дома: мужчина ушел за грибами в лес.

«Со мной все хорошо», — сказал хозяин участка.

Часть снаряда повредила только автомобиль. 5-tv.ru

По предварительной информации управляемая ракета прилетела с полигона «Алабино», который находится в Московской области. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя все обстоятельства произошедшего.

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