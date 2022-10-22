Костенко заявила о переменах в семейной жизни: «Новый официальный статус»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Анастасия Костенко получила удостоверение многодетной матери

Костенко заявила о переменах в семейной жизни: «Новый официальный статус»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Знаменитой жене Дмитрия Тарасова то и дело пытаются доказать — ее муж ведет разгульный образ жизни. Сейчас она говорит об изменениях.

Модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о переменах в семейной жизни. Оказалось, что почти через год после рождения третьего ребенка девушка, наконец, получила удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

«Ну и да, принимаю поздравления с новым официальным статусом», — сообщила Костенко в социальной сети.

К слову, за Тарасова Костенко вышла замуж четыре года назад. Но вместе со счастьем ей пришлось пережить и травлю. Некоторое время над ней издевались поклонники певицы Ольги Бузовой — бывшей жены футболиста. Они обвиняли модель в том, что именно она разрушила брак певицы и спортсмена. Из-за этого Костенко даже порывалась развестись, но любимый смог сохранить семью. Сейчас пара воспитывает четырехлетнюю дочку Милану, двухлетнюю Еву и сына Алексея, которому в конце октября исполнится год.

На протяжении четырех лет злопыхатели пытаются распространять слухи о неверности Тарасова, рассказывать, что в звездной семье вот-вот и случится развод. Но супруги все сплетни каждый раз опровергают, показывая общественности идиллию и гармонию в отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто угрожает семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

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