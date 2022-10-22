Потехе час: когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023 году

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 244

Эксперт Санина рассказала, когда лучше пойти в отпуск в грядущем году

Потехе час: когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

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Каждый человек берет отпуск, исходя из своих нужд, однако есть ряд нюансов, которые следует учесть, чтобы не потерять в деньгах.

Долгожданное время -- отпуск. Порой он пролетает не заметно, а после еще и месячная зарплата приходит ниже, чем обычно после выплаченных работодателем отпускных.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями» заявила, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем невыгодней брать отпуск. К примеру, работники стараются не отдыхать в январе и мае, поскольку в эти периоды много праздничных дней.

В следующем году много рабочих дней будет в августе, марте и октябре, поэтому во время отдыха в эти месяцы потеря дохода будет минимальной. А вот январь и февраль менее выгодны с финансовой точки зрения. 

«Если у вас оклад 60 тысяч рублей, вы получите их по итогу любого месяца, однако из-за количества нерабочих дней стоимость одного рабочего дня увеличивается. Поэтому, если взять отпуск в невыгодный месяц, стоимость отработанного дня будет выше, чем такой же день по среднему заработку, а именно средний заработок учитывается при расчете отпускных. Поэтому разница в доходах будет существенная», — пояснила эксперт.

Сотрудники также могут столкнуться с отказом начальства предоставить отдых в необходимые дни, потому что период удобен для работника, но не для компании. Тем не менее в законе прописаны категории граждан, которым нельзя отказать в конкретно заявленном отпуске.

К таковым относятся женщины, желающие уйти в отпуск перед декретом, а также мужчины, если им нужны свободные дни в период родов супруги. Также сюда относят студентов-заочников, у которых идет период экзаменов, внешних совместителей, если у них отпуск в конкретный период на основном месте работы, родителей детей-инвалидов, работников, являющихся усыновителями ребенка до трех месяцев, а также многодетных родителей (троих и более детей), если дети не достигли совершеннолетия, а младшему еще нет 14-ти лет. Кроме того, в список входят почетные доноры, а также супруги военнослужащих, желающих пойти в отпуск с супругом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выгодно уйти в декрет.

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