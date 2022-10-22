Верность вассала: зачем лидер ФРГ Шольц изображает из себя «голубя мира»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20

Политолог Камкин: Шольц изобразил из себя политика, радеющего за мировую безопасность

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Fotostand / Reuhl; Ruptly / Bundesregierung; Ruptly / World Economic Forum 2022; Ruptly; imemo.ru Сайт института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова; 5-tv.ru

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Будучи одним из участников Минских соглашений с 2014 года, Берлин не сделал ничего для их реализации.

Обеспокоенность угрозой военного столкновения России и НАТО, высказанная канцлером ФРГ Олафом Шольцем, не отражает реальной позиции Берлина по данному вопросу. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Ранее в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag Шольц заявил, что конфликт РФ и Украины может привести к прямому столкновению России и НАТО и, соответственно, к Третьей мировой войне. Канцлер также отметил «выдающегося президента США» Джо Байдена, который «многое понимает в этом мире».

По мнению Камкина, своим заявлением Шольц попытался, с одной стороны, изобразить из себя политика, который радеет за мировую безопасность, а с другой — «отвесить реверанс» своему старшему партнеру из Вашингтона.

«Безусловно, подобное заявление Шольца — это проявление верности вассала, а что касается его общих фраз об опасности перерастания конфликта в третью мировую войну, то сейчас об этом не говорит только ленивый. Даже Илон Маск уже включился, очевидно, рассчитывая на какие-то коммерческие дивиденды», — отметил эксперт.

Камкин обратил внимание, что на опасность прямого столкновения России с НАТО указывают многие европейские лидеры поопытнее Шольца, но это не мешает американцам и англичанам без устали подталкивать Украину и соседние с ней Польшу и страны Прибалтики к еще большей конфронтации с РФ.

Эксперт напомнил, что те же поляки намереваются закупить южнокорейские танки и истребители в огромных количествах, чтобы полностью переоснастить свою армию и сделать ее одной из сильнейших в мире. Подобные намерения ранее озвучивал и сам Шольц, заявляя о необходимости увеличения численности бундесвера в три раза.

«Поэтому, на мой взгляд, заявление Шольца в том, что касается политики безопасности, во-первых, банально. Во-вторых, оно не отображает реальной позиции Берлина, который, несмотря на крайнюю неохоту, продолжает поставлять вооружение Украине. Сейчас уже речь идет о системах ПВО», — подчеркнул Камкин.

Он добавил, что Берлин был одним из участников Минских соглашений с 2014 года и за все эти годы, по сути, ничего не сделал для их реализации. Поэтому говорить о заинтересованности Германии в деэскалации и сохранении мира на европейском континенте можно лишь условно, считает эксперт.

«Германия полностью движется в фарватере своих американских партнеров и, собственно говоря, этим обусловлена вторая часть заявления Шольца — о том, что Байден очень много понимает в мировой политике. Поэтому в целом это можно рассматривать, как заявление, которое не содержит ничего нового и, к сожалению, не содержит понимания реального положения дел», — подытожил Камкин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Die Welt признал, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине.

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