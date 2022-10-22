Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 99

Россотрудничество на фоне бушующего энергокризиса в Европе протянуло руку помощи местным жителям.

Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома

Фото: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

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Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в «Русские дома» — местные представительства Россотрудничества. Об этом сообщили в ведомстве.

«Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля», — цитирует РИА Новости представителя Россотрудничества.

В ведомстве отметили, что на фоне энергокризиса и проблем с теплоснабжением в «Русских домах» в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чаю, зарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы. Эта гуманитарная акция призвана продемонстрировать традиционное русское гостеприимство и «отогреть сердца» европейцев, зараженных русофобией.

Вводя санкции, «коллективный Запад» и представить не мог, с какими последствиями столкнется. Известно, что энергокризис заставил жителей Чехии пересмотреть гастрономические привычки. Как пишут местные СМИ, страна массово переходит на холодное питание. Горячие ужины и обеды, а уж тем более завтраки, готовят все реже — экономят газ и электричество. Супы и вторые блюда заменили бутербродами.

В Германии жители вынуждены выбрасывать на улицу домашних питомцев, так как больше не могут содержать их из-за подскочивших цен на энергию. По всей Европе погружаются во тьму и закрываются музеи, театры и другие учреждения культуры. В британских же музеях и библиотеках, наоборот, невиданный ажиотаж — их превратили в пункты обогрева, куда могут прийти те, кто не в состоянии платить за отопление жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, переживет ли Европа энергокризис 2022 года.

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