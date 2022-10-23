🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 октября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 октября, на убывающей Луне не стоит делать «резких движений». Особенно это касается финансовых обязательств. Постарайтесь быть рядом с близкими. Между тем, не забывайте о собственном комфорте и душевном спокойствии.

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♈ Овен

Правда в том, что мы бесконечно прославляем перемены. Тем не менее мы бежим и прячемся, когда мир, каким мы его знаем, перестает существовать. Обратите внимание на то, как и где проявляется ваше сопротивление в это время. Подумайте о том, как вам нужно вернуться в поток жизни. Чтобы освободить место для того, чего вы действительно желаете и заслуживаете, вам придется перекалибровать весы. Слово для мудрых: взгляните на свой список приоритетов и внесите коррективы там, где это необходимо.

Космический совет: тщательно изучите свой список приоритетов.

♉ Телец

Старые раны еще болят, Телец, и, конечно, вам нужен «пластырь». Вселенная ценит вашу готовность выслушать людей и понять, как они действуют в данный момент. Но есть одно «но»: просто убедитесь, что вы не уменьшаете свои собственные потребности, чтобы приспособиться к другому человеку. Прежде чем мы закончим сезон Весов, найдите минутку, чтобы подумать о законе баланса и о том, что он значит для вас. Это позволит вам найти мирное решение, уважая при этом свои собственные потребности, Телец.

Космический совет: постарайтесь найти баланс между собой и другими.

♊ Близнецы

Спойлер, Близнецы: вы не будете чувствовать себя лучшей версией себя каждый день. В некоторые дни вы будете чувствовать себя самой грязной версией. В некоторые дни вы будете чувствовать себя самой капризной версией. В некоторые дни вы будете выпускать когти, чтобы атаковать любого и каждого, кто попытается нажать на ваши кнопки или проникнуть в ваше личное пространство. Вместо того чтобы сопротивляться тому, где вы находитесь или через что вы проходите, примите себя полностью. Принимайте уроки так же, как вы принимаете радость и благословения. Убывающий полумесяц дает вам возможность произвести некоторые изменения власти.

Космический совет: смиритесь с тем, где вы находитесь.

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♋ Рак

Не все из нас способны найти чувство принадлежности к дому, и это нормально. Все в порядке, Рак. Смиритесь с тем, что есть вещи, которые вы не можете изменить. Научившись заменять ожидания принятием, вы сможете пережить драму — синоним этого сложного сезона. Некоторые из вас также могут иметь дело с драмой на рабочем месте. Помните, вы не тряпка. Вам не нужно соглашаться со всем, что говорят люди, чтобы сохранить мир. Память о своей силе поможет вам использовать ее там, где это необходимо.

Космический совет: научитесь заменять ожидания принятием.

♌ Лев

«Влюбленные не встречаются где-то в конце концов. Они все время находятся друг в друге». Цитата Руми, которая прекрасно описывает, как вы относитесь к священному союзу, который вы нашли в своей жизни. Это время углубления вашей связи; время растворения барьеров и разрешения себе прийти таким, какой вы есть. Позволив себе получить всю любовь, которую вы вложили во Вселенную, вы возвысите свой дух в большей степени, чем вы можете себе представить, прекрасно. Одиноким Львам напоминают, что определенный душевный контракт — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Дайте себе разрешение открыть свое сердце. Разрешите себе исследовать эту связь вдоль и поперек, не привязываясь к конкретному результату.

Космический совет: растворите барьеры и почувствуйте влечение.

♍ Дева

Шаг в неизвестность может быть пугающим во всех отношениях. Ты так многого не знаешь о том, что ждет тебя впереди. Тебе еще так много предстоит понять. Хорошо, что вам не нужно быть идеальным. Вы просто должны быть собой. Итак, разрешите себе нарушить некоторые правила, которые вы установили для себя и сделать несколько ошибок на этом пути. Знай, что все, что ты ищешь, лежит по ту сторону страха.

Космический совет: позвольте себе сделать несколько ошибок.

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♎ Весы

Учитывая, что мы официально вступаем в сложный астрологический сезон, вы можете почувствовать вдохновение сыграть роль хозяина жизни. Итак, заручитесь поддержкой ваших любимых и начните делать космические вещи. Что-то подсказывает, что вы запомните этот период надолго, Весы. В случае, если вам интересно, ситуация на фронте любви и романтики также выглядят прекрасной! Большая энергия Скорпиона, которой мы окружены в это время, вдохновляет вас исследовать свою чувственную сторону.

Космический совет: жизнь — игра, не отказывайте себе в приключениях.

♏ Скорпион

Вы действительно хотите притвориться, что существующая связь ничего для вас не значит? Вселенная просит вас не обнажать свое сердце и душу, если вы не готовы к этому. Она просто напоминаем вам о том, что люди не узнают, где вы находитесь, пока вы не выразите свои чувства словами. Помните, что если вы сделаете себя уязвимым, это может вызвать всевозможные страхи, и это нормально. Вы не хотите оглядываться на это время с чувством сожаления в глазах.

Космический совет: выражайте свои чувства словами.

♐ Стрелец

То, чего вы хотите, не должно иметь смысла на бумаге. Это просто должно иметь смысл для вас. Дайте себе разрешение выйти за пределы ограничений логического ума и исследовать вдоль и поперек свою интуитивную сторону. При этом обращайте внимание на знаки и на то, что они вам говорят. Кстати, на этой неделе громко и ясно говорят не только числа ангелов. Духовные животные, вероятно, проявляются как в физическом, так и в метафизическом. Найдите минутку, чтобы раскрыть сообщения, которые они доставляют вам из секретных сфер.

Космический совет: прислушайтесь к тому, что говорит интуитивная сторона.

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♑ Козерог

Вы там, где должны быть, Козерог! Поверьте, что вы продвигаетесь в правильном темпе и сотрудничаете с нужными людьми. Поверьте, что вы доберетесь до желаемого пункта назначения в должное время. А пока полезно ценить то, что приносит вам пользу, например, стабильный поток доходов и своевременную поддержку коллег. Помните, чем больше вы утверждаете добра, тем лучше у вас начнут получаться дела. PS: найдите минутку, чтобы быть благодарным за все, что разворачивается перед вашими глазами.

Космический совет: вы там, где должны быть.

♒ Водолей

Это все происходит здесь и сейчас. Все происходит здесь и сейчас! Вот где разворачивается волшебство, Водолей. Молитвы, которыми вы используете давным-давно, начинают обретать физическую форму. Сны, которые вам приснились, когда вы были посреди тьмы, помогают вам вспомнить, что вы — существо света. Итак, произнесите молитву вновь. Вознесите нежную и любящую молитву таинственным силам, которые помогли вам снова встать на ноги. По мере того как вы это делаете, восстанавливайте свою силу как сотворца своей реальности, ибо изменение начинается с вас.

Космический совет: все сходится красиво, не переживайте.

♊ Рыбы

Заклинания были произнесены. Намерения определены. В то же время были предприняты действия, необходимые для того, чтобы привести дело в движение. Пришло время сесть, расслабиться и наблюдать, как события развиваются в вашу пользу. Если бы вы только могли видеть волшебство, которое окружает вас в данный момент, Рыбы! Слово для мудрых: найдите минутку, чтобы оценить и великолепное, и приземленное. Найдите минутку, чтобы оценить поддержку, которую вы имеете в этот момент. Вы так любимы и защищены.

Космический совет: пришло время увидеть, как разворачиваются чудеса.

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