Иномарка на предельной скорости насмерть сбила женщину и пятилетнего ребенка в Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 147

По предварительным данным правоохранителей, водитель Audi A6 был пьян.

Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Несущаяся с бешеной скоростью иномарка на пешеходном переходе сбила женщину с ребенком в Москве. От полученных травм пострадавшие скончались на месте ДТП.

По официальным данным, трагедия произошла накануне вечером. Audi A6 за рулем которого находился нетрезвый водитель, на западе столицы совершил наезд на 42-летнюю Наталью и ее пятилетнего сына Михаила. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Однако спасти пострадавших не удалось.

Иномарка на предельной скорости насмерть сбила женщину и пятилетнего ребенка в Москве

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Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Также на место ДТП прибыл первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов, который координирует работу правоохранительных органов. Уже известно, что водителем ДТП стал 37-летний мужчина. По предварительным данным, он был пьян. Мужчина будет направлен на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и привлечение виновного к ответственности.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как внедорожник на полном ходу влетел в полицейскую машину.

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Иномарка на предельной скорости насмерть сбила женщину и пятилетнего ребенка в Москве

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