Иномарка на предельной скорости насмерть сбила женщину и пятилетнего ребенка в Москве
По предварительным данным правоохранителей, водитель Audi A6 был пьян.
Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Несущаяся с бешеной скоростью иномарка на пешеходном переходе сбила женщину с ребенком в Москве. От полученных травм пострадавшие скончались на месте ДТП.
По официальным данным, трагедия произошла накануне вечером. Audi A6 за рулем которого находился нетрезвый водитель, на западе столицы совершил наезд на 42-летнюю Наталью и ее пятилетнего сына Михаила. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Однако спасти пострадавших не удалось.
Также на место ДТП прибыл первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов, который координирует работу правоохранительных органов. Уже известно, что водителем ДТП стал 37-летний мужчина. По предварительным данным, он был пьян. Мужчина будет направлен на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Кроме того, столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и привлечение виновного к ответственности.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как внедорожник на полном ходу влетел в полицейскую машину.
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