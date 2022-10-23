Владелец Red Bull Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни
По слухам, у предпринимателя было немало проблем со здоровьем. В последнее время он совсем перестал выходить на публику.
Фото: Reuters / LISI NIESNER
Владелец корпорации Red Bull Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни. Об этом сообщило издание Speedweek. По слухам, у предпринимателя было немало проблем со здоровьем. В последнее время он совсем перестал выходить на публику. Между тем, точная причина трагического исхода пока не названа.
Известно, что австрийский бизнесмен при жизни владел 49% акций огромной компании. Мало того, его смело можно назвать одним из основателей корпорации — сил и средств в развитие было вложено немало.
Незадолго до смерти Матешиц попал в грандиозный скандал. Он отказался комментировать ситуацию со срывом покупки компанией Porsche команды Формулы-1 Red Bull. Не исключено, что инициатива была предложена именно в связи с тяжелым состоянием Дитриха. Однако доподлинно это неизвестно.
Матешиц владел не только двумся командами Формулы-1, но австрийской трассой Red Bull Ring. А в 2006–2011 годах он был «хозяином» команды в американской серии NASCAR. Кроме того, в собственности бизнесмена находились несколько футбольных клубов.
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