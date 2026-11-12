Остановилось сердце: 22-летний футболист умер время тренировки

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Мужчину безуспешно пытались реанимировать медики.

Из-за чего внезапно умер 22-летний футболист Ванис Онсор

Фото: 5-tv.ru

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Во Франции во время тренировки умер 22-летний футболист Ванис Онсор

Во Франции во время тренировки клуба «Сен-Дени» умер 22-летний защитник Ванис Онсор. Об этом сообщается на странице «Руан 1899» в социальной сети X — спортсмен был воспитанником этого клуба.

По данным источника, причиной стала остановка сердца. Трагедия произошла утром 11 ноября на площадке «Ла-Жамайк» в Сен-Дени на острове Реюньон. Медики и партнеры по команде пытались реанимировать футболиста, но спасти его не удалось.

Онсор родом из Гавра. Он прошел школу «Руан 1899», где играл за молодежные команды и резерв. В сезоне-2023/2024 защитник провел три матча за основу и забил один гол в «Насьонале» — третьем по силе дивизионе Франции. Единственный мяч он отправил в ворота «Вильфранша» 12 марта 2024 года в своем единственном матче в стартовом составе — эта победа стала для команды знаковой.

После «Руана» Онсор перешел в «Дьеп», где в сезоне-2024/2025 отыграл десять встреч в дивизионе Насьональ 3. Затем был «Флер», а в январе 2026 года футболист отправился на Реюньон, где присоединился к «Сен-Дени».

«Руан 1899» выразил искренние соболезнования семье и близким Онсора. Клуб «Дьеп» в знак траура проведет минуту молчания перед своим матчем, а молодежные команды «Сен-Дени» почтили память футболиста аплодисментами.

Ранее в Москве скончался заслуженный тренер России, бывший тренер женской сборной СССР и России по футболу Олег Лапшин. Значительную часть карьеры он провел в столичной Футбольной школе молодежи. Среди его учеников — Виктор Круглов и Сергей Петренко, ставшие чемпионами Европы. С 1999 по 2007 год тренер возглавлял «ФШМ-Торпедо».

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