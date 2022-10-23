Мерзликин показал фото 81-летнего Никоненко: «Радость быть вместе с эпохой»

Пользователи пожелали звездам здоровья и новых творческих достижений, отметив у Никоненко важную деталь.

Фото с 81-летним артистом Сергеем Никоненко показал его коллега по цеху актер Андрей Мерзликин. Исполнитель роли «Ошпаренного» в фильме «Бумер» опубликовал снимок в Telegram-канале. Мерзликин признался, что он очень рад быть рядом с «эпохой» отечественного кинематографа.

«Радость быть вместе с эпохой», — гласит запись.

Аудитория Андрея восхитилась внешностью обоих актеров. Некоторые пользователи пошутили, что «Колобок» со времен сериала «Каменская» ни капли не изменился. Также юзеры пожелали звездам творческих достижений и здоровья.

Андрей Мерзликин и Сергей Никоненко. Источник фото: Telegram / Мерзликин Андрей

К слову, Сергей Петрович жалует далеко не всех представителей российского шоубиза. В частности, в начале октября он достаточно жестко высказался в отношении знаменитостей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, ярко охарактеризовав их нравственные качества. Говоря конкретней, Никоненко назвал пару «грязными людьми», а Галкина удостоил звания «проститутки».

«Что Алла, что ее мальчишка-засранец», — говорил тогда сценарист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Никоненко «прошелся» по сбежавшему из РФ Галкину.

* —Признан иноагентом в РФ.