МЧС РФ: в Иркутске во время испытательного полета упал Су-30
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Воздушное судно потерпело крушение в частном секторе в городской черте.
Фото: Telegram
В МЧС России подтвердили, что в городской черте Иркутска упал Су-30 во время испытательного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
В настоящее время на улице Пржевальского работают пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что самолет упал на двухэтажный дом в частном секторе. На месте падения произошел пожар.
Данные о погибших и пострадавших пока уточняются.
Как сообщал 5-tv.ru, на место выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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