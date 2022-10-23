МЧС РФ: в Иркутске во время испытательного полета упал Су-30

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 96

Воздушное судно потерпело крушение в частном секторе в городской черте.

МЧС РФ: в Иркутске во время испытательного полета упал Су-30

Фото: Telegram

Читайте нас в: Дзен Новости

В МЧС России подтвердили, что в городской черте Иркутска упал Су-30 во время испытательного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В настоящее время на улице Пржевальского работают пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что самолет упал на двухэтажный дом в частном секторе. На месте падения произошел пожар.

Данные о погибших и пострадавших пока уточняются.

Как сообщал 5-tv.ru, на место выехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
61.20
-0.30 59.84
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 октября

Последние новости

15:25
СК проверяет склад в Подольске, где погрузчик сбил людей
14:55
А вот и я: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
14:28
Зеленский призвал мир ударить по Кремлю: «Хотеть-то он хочет, да кто ему даст»
14:08
Два пилота погибли во время крушения Су-30 в Иркутске
14:06
МЧС РФ: в Иркутске во время испытательного полета упал Су-30
13:49
Губернатор Иркутской области выехал на место падения самолета на частный дом

Сейчас читают

Два пилота погибли во время крушения Су-30 в Иркутске
Военный самолет рухнул в Иркутске во время испытаний
Лев Лещенко исполнил на юбилее Мирошниченко в МХТ «разнузданный шансон»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика