Житель Ленобласти облил краской мемориал «Разорванное кольцо на Дороге жизни»

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Объяснить внятно свой поступок мужчина не смог.

Фото, видео: Ладислав Карпов / ТАСС; 5-tv.ru

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В Ленинградской области задержали подозреваемого в осквернении мемориала, посвященного Блокаде «Разорванное кольцо на Дороге жизни». 27-летний местный житель изрисовал монумент нацистской символикой.

«Подозреваемый с использованием краски нанес нацистскую символику на памятный столб и постамент зенитное орудие на Дороге жизни», — заявил и. о. руководителя следственного отдела по городу Всеволожск СУ СК России по Ленобласти Игорь Мишуткин.

«За порчу памятника… Дороге жизни… раскаиваюсь», — произнес после содеянного задержанный.

Мужчина не смог объяснить свой поступок. Следствие просит заключить его под стражу.

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