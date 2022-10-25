Житель Ленобласти облил краской мемориал «Разорванное кольцо на Дороге жизни»

В Ленинградской области задержали подозреваемого в осквернении мемориала, посвященного Блокаде «Разорванное кольцо на Дороге жизни». 27-летний местный житель изрисовал монумент нацистской символикой.

«Подозреваемый с использованием краски нанес нацистскую символику на памятный столб и постамент зенитное орудие на Дороге жизни», — заявил и. о. руководителя следственного отдела по городу Всеволожск СУ СК России по Ленобласти Игорь Мишуткин.

«За порчу памятника… Дороге жизни… раскаиваюсь», — произнес после содеянного задержанный.

Мужчина не смог объяснить свой поступок. Следствие просит заключить его под стражу.